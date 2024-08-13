تاياني: يجب على إيران التوقف عن الأعمال التي تؤدي لتصعيد الأوضاع في المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إيران إلى التوقف عن أي أعمال قد تسهم في تصعيد الأوضاع في المنطقة. وأكد تاجاني في تصريحاته أن التصعيد المتزايد يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأنه من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بسياسات تهدف إلى تهدئة الوضع وتعزيز الاستقرار.

وأشار تاياني إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية، داعياً إلى الحوار البناء والتفاهم بين الدول لتفادي التصعيد والحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة. وأضاف أن إيطاليا تلتزم بدعم جهود التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات الحالية.

تاياني يدعو لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني ، اليوم، جميع الأطراف المعنية إلى بذل الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن.

وأكد تاياني خلال تصريحاته على أهمية التزام جميع الأطراف بالحلول الدبلوماسية من أجل إنهاء التصعيد الراهن، محذراً من أن استمرار النزاع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وشدد على ضرورة التفاوض بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حماية المدنيين ويوقف العنف.

تأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيداً في الأعمال القتالية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويجعل الحاجة إلى حلول دبلوماسية عاجلة أكثر إلحاحاً.

بن غفير خلال اقتحام الأقصى" يجب التركيز على هزيمة حماس وفرض السيادة الإسرائيلية"

شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، اثناء تصريحاته خلال اقتحامه للمسجد الأقصى ، على أهمية عدم التوجه إلى مؤتمرات دولية في الدوحة أو القاهرة، مفضلاً التركيز على هزيمة حركة حماس وفرض السيادة الإسرائيلية.

وقال بن غفير إن السياسات الحالية تُظهر تقدمًا كبيرًا في فرض السيادة والسلطة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، مؤكداً أن هدف الحكومة هو ضمان تمكين اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى. وأضاف بن غفير أن هذه السياسات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لزيادة السيطرة على المواقع المقدسة وتعزيز النفوذ الإسرائيلي في المدينة.

تصريحاته تأتي في وقت حساس، حيث يعتبر العديد من المراقبين أن هذه التصريحات والإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة. وقد أثارت تصريحات بن غفير انتقادات واسعة من قبل جهات دولية ومحلية، التي اعتبرت أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم النزاع وتزيد من معاناة المدنيين