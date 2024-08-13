نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، أسفرت عن اعتقال 20 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير أن الاعتقالات شملت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث داهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل واعتقلت المواطنين بعد تفتيشها. وشملت الحملة المدن والقرى والمخيمات، مما أدى إلى حالة من القلق بين الأهالي.

وأشار النادي إلى أن الاعتقالات تأتي في ظل تصاعد حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل متكرر، والتي تستهدف النشطاء والأسرى المحررين وأبناء مختلف المناطق.

وأضاف أن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب والاعتداء أثناء عملية الاعتقال، وقد تم نقلهم إلى مراكز الاعتقال والتحقيق حيث يتعرضون لاستجواب قاسي.

ودعا نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتقديم الحماية اللازمة للمعتقلين وضمان حقوقهم.

دائرة الأوقاف الإسلامية: أكثر من 1800 مستوطن ومتطرف اقتحموا الأقصى اليوم

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 1800 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

وأضافت الدائرة في بيان لها أن من بين المقتحمين عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزيران وعضو كنيست، مما يزيد من حدة التوترات في المسجد الأقصى.

وأكد البيان أن الاقتحامات شملت الدخول من أبواب مختلفة، ورافقها انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط الأقصى. وقد أدت هذه الاقتحامات إلى حالة من الاستنفار بين المرابطين والمصلين في المسجد.

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن هذه التحركات تأتي في وقت حساس، حيث تشهد المدينة القديمة توترات متزايدة نتيجة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.

وحذرت الدائرة من تداعيات هذه الاقتحامات، ودعت المجتمع الدولي للتدخل لوقف التصعيد وحماية الأماكن المقدسة في القدس.

حزب الله: قصفنا تجهيزات التجسس في موقع مسغاف عام

أعلن حزب الله في بيان له أنه قام بقصف تجهيزات التجسس في موقع مسغاف عام باستخدام الأسلحة المناسبة.

وأكد الحزب أن الهجوم أسفر عن إصابة مباشرة للأهداف المحددة في الموقع. وأوضح البيان أن القصف استهدف معدات وتجهيزات استخباراتية كانت تستخدم في جمع المعلومات عن مواقع الحزب وأنشطته.

وتأتي هذه العملية في إطار التصعيد المستمر في المنطقة، حيث ينفذ حزب الله عمليات ضد أهداف تعتبرها قواته ذات أهمية استراتيجية.

لم تصدر بعد أي تقارير عن الأضرار التي لحقت بالموقع أو رد فعل الجيش الإسرائيلي على الهجوم.