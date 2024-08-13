لجان المقاومة: تصعيد المواجهة ضروري لردع الاعتداءات على المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - دعت لجان المقاومة الفلسطينية إلى تعزيز التحركات الميدانية للمقاومة في مواجهة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى. وأكدت اللجان في بيان صحفي أن ما يتعرض له الحرم الشريف من اعتداءات متصاعدة يستدعي تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل.

وقالت اللجان إن التصعيد العسكري والميداني أصبح ضرورة لردع "العدو" ووقف الانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى. وأوضحت أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقدس والأماكن المقدسة، وتعمل على تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف.

وشددت لجان المقاومة على أن التحديات التي يواجهها الأقصى تتطلب موقفًا حازمًا من جميع الفصائل الفلسطينية، داعية إلى تكثيف الجهود والتنسيق لردع الاحتلال وضمان حماية المسجد الأقصى.

دائرة الأوقاف الإسلامية: مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية داخل الحرم الشريف.

وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية وفرت الحماية للمستوطنين أثناء اقتحامهم، مما سمح لهم بتنفيذ طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، مما أثار حالة من الاستياء والغضب بين المصلين والمتواجدين في المكان.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه الاقتحامات والطقوس تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة التي تستهدف المسجد الأقصى، والتي تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم الشريف.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن هذه الأعمال تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ولحرمة الأماكن المقدسة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات وحماية المسجد الأقصى من التهديدات والاعتداءات.

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، أسفرت عن اعتقال 20 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير أن الاعتقالات شملت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث داهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل واعتقلت المواطنين بعد تفتيشها. وشملت الحملة المدن والقرى والمخيمات، مما أدى إلى حالة من القلق بين الأهالي.

وأشار النادي إلى أن الاعتقالات تأتي في ظل تصاعد حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل متكرر، والتي تستهدف النشطاء والأسرى المحررين وأبناء مختلف المناطق.

وأضاف أن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب والاعتداء أثناء عملية الاعتقال، وقد تم نقلهم إلى مراكز الاعتقال والتحقيق حيث يتعرضون لاستجواب قاسي.

ودعا نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتقديم الحماية اللازمة للمعتقلين وضمان حقوقهم.