الأمم المتحدة: نزوح 10.7 مليون شخص داخلياً في السودان و2.3 مليون عبروا الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مسؤول بالأمم المتحدة، وفقاً لما نشرته رويترز، أن النزاع المستمر في السودان أدى إلى نزوح 10.7 مليون شخص داخل البلاد، بينما فرّ 2.3 مليون آخرون عبر الحدود إلى دول الجوار.

وأشار المسؤول إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم مع استمرار النزاع بين القوات المختلفة، مما يتسبب في تفاقم معاناة المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتقديم الدعم الإنساني الطارئ والموارد لمساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وحذر من أن الوضع قد يزداد سوءاً إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف القتال وتوفير المساعدات الضرورية للنازحين.

هجمات روسية بطائرات مسيرة تستهدف منشآت للطاقة في سومي وتشيرنيهيف الاوكرانية

أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية أن الطائرات المسيرة الروسية شنت هجمات على منشآت للطاقة في شمال أوكرانيا، مستهدفةً مدينتي سومي وتشيرنيهيف خلال الليلة الماضية.

وقالت الإدارة في بيانها إن الهجمات أسفرت عن أضرار كبيرة في البنية التحتية للطاقة في المناطق المستهدفة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق. وأضافت أن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار وإصلاح المنشآت المتضررة بأقصى سرعة.

وفي سياق متصل، أكدت السلطات الأوكرانية أن الهجمات تأتي في إطار التصعيد المستمر للنزاع، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤثر على خدمات الطاقة الأساسية في المنطقة. ودعت إلى دعم دولي عاجل لمساعدة أوكرانيا في مواجهة هذه التهديدات.

لجان المقاومة: تصعيد المواجهة ضروري لردع الاعتداءات على المسجد الأقصى

دعت لجان المقاومة الفلسطينية إلى تعزيز التحركات الميدانية للمقاومة في مواجهة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى. وأكدت اللجان في بيان صحفي أن ما يتعرض له الحرم الشريف من اعتداءات متصاعدة يستدعي تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل.

وقالت اللجان إن التصعيد العسكري والميداني أصبح ضرورة لردع "العدو" ووقف الانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى. وأوضحت أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقدس والأماكن المقدسة، وتعمل على تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف.

وشددت لجان المقاومة على أن التحديات التي يواجهها الأقصى تتطلب موقفًا حازمًا من جميع الفصائل الفلسطينية، داعية إلى تكثيف الجهود والتنسيق لردع الاحتلال وضمان حماية المسجد الأقصى.