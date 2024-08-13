انطلاق أعمال مبادرة الشباب العربي حراس التاريخ والهوية بالجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال مبادرة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة "الشباب العربي حراس التاريخ والهوية"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان "القدس عربية" بالتعاون المشترك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية وإدارة التعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.

وأكدت مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبو غالي في تصريحات صحفية أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ الهوية العربية واستنفار جهود الشباب لإعادة نشر صحيح التاريخ والتراث والترويج له في المحافل الشبابية والشبكات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للمخططات الرامية إلى حملات تشوية التاريخ والهوية العربية، إلى جانب تثقيف وتوعية الشباب تجاه الحفاظ على تاريخهم وهويتهم ودعم القضايا العربية.

وقالت إن المبادرة تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 200 شخصية من 20 دولة عربية، وتأتي تفعيلا لقرارات القمة العربية الأخيرة الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين، ومؤتمر "صمود وتنمية" الذي نظمته جامعة الدول العربية في 12 فبراير 2023 مشددة على ضرورة حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا وإدانة ورفض السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس.

وأوضحت أن حفل إطلاق المبادرة شهد عدة فعاليات منها، إعادة توثيق الشباب العربي لتاريخ وهوية القدس بعدة وسائل توثيقية حديثة وكذلك إقامة معرض للتراث المقدسي وعرض للأزياء المقدسية التقليدية والحديثة، وتختم فعاليات المبادرة بعرض أزياء للملابس التقليدية وعرض للفنون الشعبية المصرية والفلسطينية، كما تتضمن فعاليات المبادرة جلسات متخصصة لتوثيق التاريخ والهوية المقدسية وأعمال مشغولات ومعروضات للتراث الفلسطيني، بالإضافة إلى عروض فنية وعرض أزياء مصري وفلسطيني وأردني لتوثيق التراث الفلسطيني.

وشارك في فعاليات المبادرة ممثلون من كل من منظمة التحرير الفلسطينية، المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللجنة الملكية لشؤون القدس، الأزهر الشريف، مكتب قداسة البابا تواضرس الثاني، وزارة الأوقاف، الهيئة العامة لقصور الثقافة، منظمة الالكسو، منظمة الأيسيسكو، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، هيئة شباب كلنا الأردن، المرصد الوطني للشباب التونسي، مندوبيات المملكة العربية السعودية والكويت وسوريا بالقاهرة، وزارة الإعلام الكويتية ،إلى جانب مؤسسة صدى الشباب العمانية، جامعة ورقلة بالجزائر، تيار المستقبل اللبناني، جامعة صنعاء، دار الكتب اليمنية التراثية، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اتحاد طلاب العرب بالأزهر الشريف وعدد من المفكريين والأدباء والشعراء.