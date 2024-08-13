لابيد: حملة بن غفير الانتخابية في جبل الهيكل تعرض حياة المواطنين للخطر

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، حملة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الانتخابية التي تجري في منطقة جبل الهيكل، وفي تصريحاته، اعتبر لابيد أن الحملة تعرض حياة المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن للخطر، مخالفة بذلك مواقف الأجهزة الأمنية التي حذرت من تداعيات هذه الأنشطة.

وقال لابيد إن الحملة الانتخابية لبن غفير تساهم في تصعيد التوترات في منطقة حساسة، مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأمن العام. وأكد أن استمرار هذه الأنشطة من شأنه أن يقوض الاستقرار ويعرض سلامة المدنيين والجنود للخطر، داعياً إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف هذه التصرفات التي تتعارض مع مصلحة الأمن القومي.

اليونيسف تحذر من خطر الموت لعشرات الآلاف من الأطفال في السودان

أفاد مسؤول في منظمة اليونيسف، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الأطفال في السودان يواجهون خطراً كبيراً بالموت خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وأوضح المسؤول أن الوضع في السودان يزداد سوءاً، مع تفاقم الأزمات الإنسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأطفال، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الصحية.

وحذر المسؤول من أن الوضع الراهن يهدد حياة عشرات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية، وأشار إلى أن التدخل الفوري ضروري لتفادي كارثة إنسانية. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهود الإغاثة وتوفير الدعم اللازم لمساعدة الأطفال وعائلاتهم في مواجهة الأزمة المتفاقمة في السودان.

حزب الله: استهدافنا تجمع لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بأسلحة صاروخية

أعلن حزب الله في بيان له عن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات باستخدام الأسلحة الصاروخية. وأكد الحزب في بيانه تحقيق إصابة مباشرة في صفوف الجنود المستهدفين، مشيراً إلى أن العملية كانت دقيقة وفعالة.

وتأتي هذه العملية في إطار التصعيد المستمر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث تسود الأجواء التوتر والاحتقان في المنطقة. ووفقاً للبيان، فإن حزب الله يواصل تنفيذ عملياته العسكرية كجزء من ردوده على ما يعتبره اعتداءات متكررة ضد مصالحه ومواقعه.

مسؤول بالأمم المتحدة: نزوح 10.7 مليون شخص داخلياً في السودان و2.3 مليون عبروا الحدود

أفاد مسؤول بالأمم المتحدة، وفقاً لما نشرته رويترز، أن النزاع المستمر في السودان أدى إلى نزوح 10.7 مليون شخص داخل البلاد، بينما فرّ 2.3 مليون آخرون عبر الحدود إلى دول الجوار.

وأشار المسؤول إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم مع استمرار النزاع بين القوات المختلفة، مما يتسبب في تفاقم معاناة المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتقديم الدعم الإنساني الطارئ والموارد لمساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وحذر من أن الوضع قد يزداد سوءاً إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف القتال وتوفير المساعدات الضرورية للنازحين.