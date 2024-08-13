بن غفير خلال اقتحام الأقصى: "يجب التركيز على هزيمة حماس وفرض السيادة الإسرائيلية"

ياسر رشاد - القاهرة - شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، اثناء تصريحاته خلال اقتحامه للمسجد الأقصى ، على أهمية عدم التوجه إلى مؤتمرات دولية في الدوحة أو القاهرة، مفضلاً التركيز على هزيمة حركة حماس وفرض السيادة الإسرائيلية.

وقال بن غفير إن السياسات الحالية تُظهر تقدمًا كبيرًا في فرض السيادة والسلطة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، مؤكداً أن هدف الحكومة هو ضمان تمكين اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى. وأضاف بن غفير أن هذه السياسات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لزيادة السيطرة على المواقع المقدسة وتعزيز النفوذ الإسرائيلي في المدينة.

تصريحاته تأتي في وقت حساس، حيث يعتبر العديد من المراقبين أن هذه التصريحات والإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة. وقد أثارت تصريحات بن غفير انتقادات واسعة من قبل جهات دولية ومحلية، التي اعتبرت أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم النزاع وتزيد من معاناة المدنيين.

لابيد: حملة بن غفير الانتخابية في جبل الهيكل تعرض حياة المواطنين وقواتنا للخطر

انتقد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، حملة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الانتخابية التي تجري في منطقة جبل الهيكل. وفي تصريحاته، اعتبر لابيد أن الحملة تعرض حياة المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن للخطر، مخالفة بذلك مواقف الأجهزة الأمنية التي حذرت من تداعيات هذه الأنشطة.

وقال لابيد إن الحملة الانتخابية لبن غفير تساهم في تصعيد التوترات في منطقة حساسة، مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأمن العام. وأكد أن استمرار هذه الأنشطة من شأنه أن يقوض الاستقرار ويعرض سلامة المدنيين والجنود للخطر، داعياً إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف هذه التصرفات التي تتعارض مع مصلحة الأمن القومي.

اليونيسف تحذر من خطر الموت لعشرات الآلاف من الأطفال في السودان

أفاد مسؤول في منظمة اليونيسف، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الأطفال في السودان يواجهون خطراً كبيراً بالموت خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وأوضح المسؤول أن الوضع في السودان يزداد سوءاً، مع تفاقم الأزمات الإنسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأطفال، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الصحية.

وحذر المسؤول من أن الوضع الراهن يهدد حياة عشرات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية، وأشار إلى أن التدخل الفوري ضروري لتفادي كارثة إنسانية. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهود الإغاثة وتوفير الدعم اللازم لمساعدة الأطفال وعائلاتهم في مواجهة الأزمة المتفاقمة في السودان.