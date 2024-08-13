اليونيسف تحذر من خطر الموت لعشرات الآلاف من الأطفال في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مسؤول في منظمة اليونيسف، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الأطفال في السودان يواجهون خطراً كبيراً بالموت خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وأوضح المسؤول أن الوضع في السودان يزداد سوءاً، مع تفاقم الأزمات الإنسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأطفال، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الصحية.

وحذر المسؤول من أن الوضع الراهن يهدد حياة عشرات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية، وأشار إلى أن التدخل الفوري ضروري لتفادي كارثة إنسانية. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهود الإغاثة وتوفير الدعم اللازم لمساعدة الأطفال وعائلاتهم في مواجهة الأزمة المتفاقمة في السودان.

حزب الله: استهدافنا تجمع لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بأسلحة صاروخية

أعلن حزب الله في بيان له عن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات باستخدام الأسلحة الصاروخية. وأكد الحزب في بيانه تحقيق إصابة مباشرة في صفوف الجنود المستهدفين، مشيراً إلى أن العملية كانت دقيقة وفعالة.

وتأتي هذه العملية في إطار التصعيد المستمر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث تسود الأجواء التوتر والاحتقان في المنطقة. ووفقاً للبيان، فإن حزب الله يواصل تنفيذ عملياته العسكرية كجزء من ردوده على ما يعتبره اعتداءات متكررة ضد مصالحه ومواقعه.

مسؤول بالأمم المتحدة: نزوح 10.7 مليون شخص داخلياً في السودان و2.3 مليون عبروا الحدود

أفاد مسؤول بالأمم المتحدة، وفقاً لما نشرته رويترز، أن النزاع المستمر في السودان أدى إلى نزوح 10.7 مليون شخص داخل البلاد، بينما فرّ 2.3 مليون آخرون عبر الحدود إلى دول الجوار.

وأشار المسؤول إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم مع استمرار النزاع بين القوات المختلفة، مما يتسبب في تفاقم معاناة المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتقديم الدعم الإنساني الطارئ والموارد لمساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وحذر من أن الوضع قد يزداد سوءاً إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف القتال وتوفير المساعدات الضرورية للنازحين.

هجمات روسية بطائرات مسيرة تستهدف منشآت للطاقة في سومي وتشيرنيهيف الاوكرانية

أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية أن الطائرات المسيرة الروسية شنت هجمات على منشآت للطاقة في شمال أوكرانيا، مستهدفةً مدينتي سومي وتشيرنيهيف خلال الليلة الماضية.

وقالت الإدارة في بيانها إن الهجمات أسفرت عن أضرار كبيرة في البنية التحتية للطاقة في المناطق المستهدفة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق. وأضافت أن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار وإصلاح المنشآت المتضررة بأقصى سرعة.

وفي سياق متصل، أكدت السلطات الأوكرانية أن الهجمات تأتي في إطار التصعيد المستمر للنزاع، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤثر على خدمات الطاقة الأساسية في المنطقة. ودعت إلى دعم دولي عاجل لمساعدة أوكرانيا في مواجهة هذه التهديدات.