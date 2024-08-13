تاياني يدعو لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، جميع الأطراف المعنية إلى بذل الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن.

وأكد تاياني خلال تصريحاته على أهمية التزام جميع الأطراف بالحلول الدبلوماسية من أجل إنهاء التصعيد الراهن، محذراً من أن استمرار النزاع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وشدد على ضرورة التفاوض بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حماية المدنيين ويوقف العنف.

تأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيداً في الأعمال القتالية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويجعل الحاجة إلى حلول دبلوماسية عاجلة أكثر إلحاحاً.

بن غفير خلال اقتحام الأقصى" يجب التركيز على هزيمة حماس وفرض السيادة الإسرائيلية"

شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، اثناء تصريحاته خلال اقتحامه للمسجد الأقصى ، على أهمية عدم التوجه إلى مؤتمرات دولية في الدوحة أو القاهرة، مفضلاً التركيز على هزيمة حركة حماس وفرض السيادة الإسرائيلية.

وقال بن غفير إن السياسات الحالية تُظهر تقدمًا كبيرًا في فرض السيادة والسلطة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، مؤكداً أن هدف الحكومة هو ضمان تمكين اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى. وأضاف بن غفير أن هذه السياسات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لزيادة السيطرة على المواقع المقدسة وتعزيز النفوذ الإسرائيلي في المدينة.

تصريحاته تأتي في وقت حساس، حيث يعتبر العديد من المراقبين أن هذه التصريحات والإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة. وقد أثارت تصريحات بن غفير انتقادات واسعة من قبل جهات دولية ومحلية، التي اعتبرت أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم النزاع وتزيد من معاناة المدنيين.

لابيد: حملة بن غفير الانتخابية في جبل الهيكل تعرض حياة المواطنين وقواتنا للخطر

انتقد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، حملة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الانتخابية التي تجري في منطقة جبل الهيكل. وفي تصريحاته، اعتبر لابيد أن الحملة تعرض حياة المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن للخطر، مخالفة بذلك مواقف الأجهزة الأمنية التي حذرت من تداعيات هذه الأنشطة.

وقال لابيد إن الحملة الانتخابية لبن غفير تساهم في تصعيد التوترات في منطقة حساسة، مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأمن العام. وأكد أن استمرار هذه الأنشطة من شأنه أن يقوض الاستقرار ويعرض سلامة المدنيين والجنود للخطر، داعياً إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف هذه التصرفات التي تتعارض مع مصلحة الأمن القومي.