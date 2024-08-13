هجمات روسية بطائرات مسيرة تستهدف منشآت للطاقة في سومي وتشيرنيهيف الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية أن الطائرات المسيرة الروسية شنت هجمات على منشآت للطاقة في شمال أوكرانيا، مستهدفةً مدينتي سومي وتشيرنيهيف خلال الليلة الماضية.

وقالت الإدارة في بيانها إن الهجمات أسفرت عن أضرار كبيرة في البنية التحتية للطاقة في المناطق المستهدفة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق. وأضافت أن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار وإصلاح المنشآت المتضررة بأقصى سرعة.

وفي سياق متصل، أكدت السلطات الأوكرانية أن الهجمات تأتي في إطار التصعيد المستمر للنزاع، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤثر على خدمات الطاقة الأساسية في المنطقة. ودعت إلى دعم دولي عاجل لمساعدة أوكرانيا في مواجهة هذه التهديدات.

لجان المقاومة: تصعيد المواجهة ضروري لردع الاعتداءات على المسجد الأقصى

دعت لجان المقاومة الفلسطينية إلى تعزيز التحركات الميدانية للمقاومة في مواجهة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى. وأكدت اللجان في بيان صحفي أن ما يتعرض له الحرم الشريف من اعتداءات متصاعدة يستدعي تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل.

وقالت اللجان إن التصعيد العسكري والميداني أصبح ضرورة لردع "العدو" ووقف الانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى. وأوضحت أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقدس والأماكن المقدسة، وتعمل على تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف.

وشددت لجان المقاومة على أن التحديات التي يواجهها الأقصى تتطلب موقفًا حازمًا من جميع الفصائل الفلسطينية، داعية إلى تكثيف الجهود والتنسيق لردع الاحتلال وضمان حماية المسجد الأقصى.

دائرة الأوقاف الإسلامية: مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية داخل الحرم الشريف.

وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية وفرت الحماية للمستوطنين أثناء اقتحامهم، مما سمح لهم بتنفيذ طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، مما أثار حالة من الاستياء والغضب بين المصلين والمتواجدين في المكان.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه الاقتحامات والطقوس تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة التي تستهدف المسجد الأقصى، والتي تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم الشريف.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن هذه الأعمال تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ولحرمة الأماكن المقدسة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات وحماية المسجد الأقصى من التهديدات والاعتداءات.