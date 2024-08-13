حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين على الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

واصل حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، عملياته العسكرية ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية على طول الحدود في إطار إسناده لقطاع غزة ومقاومته.

وأعلن حزب الله استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة، مشيرا إلى استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية.‏

وأفادت قناة الميادين اللبنانية بـ "خرق جوي من لبنان في اتجاه إصبع الجليل، وسماع أصوات انفجار صواريخ اعتراضية فوق المستوطنات".

وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف بلدتي العديسة ويارون في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

وحلق الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة ليل أمس الإثنين وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.