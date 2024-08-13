وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال الجيش الثاني الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية أراضيه مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، التى عكست الإستعداد القتالى العالى والتدريب المتميز لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية اتخاذ القرار الأمثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

وفي سياق متصل التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالفرد المقاتل وتطوير منظومات التدريب بالوحدات والتشكيلات والوصول بها إلى أرقى مستويات الإستعداد القتالي، مؤكدا أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

كما وجه الشكر إلى رجال الجيش الثاني الميداني على ما قدموه من تضحيات بالغالي والنفيس لتجفيف منابع الإرهاب وتهيئة المناخ لبدء عملية التنمية والبناء بأرض سيناء الغالية، وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.