بعد إنفاق مليار و250 مليون جنيه.. أول سؤال برلماني بشأن البعثة المصرية بأوليمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، نائبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بسؤال برلماني بشأن البعثة المصرية الأوليمبية المشاركة في أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وقالت عبد الناصر إن البعثة المصرية الأوليمبية عاشت والشعب المصري أيامًا لا يُحسدان عليها، في ظل النتائج المخيبة للآمال التي حققتها البعثة الأوليمبية المصرية يومًا تلو الآخر في دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤.

وكانت مصر شاركت بأكبر بعثة أوليمبية في تاريخها؛ حيث ضمت ١٦٤ لاعبًا في ٢٢ رياضة مختلفة، بمعدل ١٤٨ لاعبًا ولاعبة أساسيين، و١٦ لاعبًا احتياطيًّا في جميع الألعاب؛ وكان شيئًا مشرفًا ويدعو إلى التفاؤل، وذلك بميزانية ودعم مالي وصل إلى ١.٢٥ مليار جنيه مصري من ميزانية الدولة، وفقًا لبيان وزير الشباب والرياضة، في تاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٤.

وتابعت النائبة: وقال وزير الشباب والرياضة، آنذاك، إن الدولة قدمت الدعم المالي والفني اللازم لكل اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤، وأنها أنفقت مليارًا و٢٥٠ مليون جنيه لدعم الاتحادات الأوليمبية؛ من أجل دعم اللاعبين المصريين في مختلف الألعاب.

واستطردت عبد الناصر: ذلك المبلغ الضخم الذي تم إنفاقه على إعداد اللاعبين وتجهيزهم للأوليمبياد، ما بين معسكرات خارجية، ومدربين مصريين وأجانب، وغيرها، بعيدًا عن تكلفة السفر والإقامة في العاصمة الفرنسية باريس، وهو بالمناسبة المبلغ الذي يزيد بنحو ٧٧٧ مليون جنيه، عن ميزانية البعثة الأوليمبية المصرية التي قد شاركت في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأضافت النائبة: إلا أنه للأسف لم تتمكن مصر إلا من تحقيق ثلاث ميداليات فقط؛ ميدالية برونزية في لعبة السلاح من نصيب اللاعب محمد السيد، وميدالية فضية في لعبة رفع الأثقال من نصيب اللاعبة سارة سمير، وأخيرًا ميدالية ذهبية في الخماسي الحديث من نصيب اللاعب أحمد الجندي، وهو الأمر الذي يتعارض شكلًا ومضمونًا مع المستهدفات التي تم إعلانها من جانب اللجنة الأوليمبية المصرية التي أكدت قبل المشاركة في أوليمبياد باريس أن البعثة الأوليمبية المصرية تستهدف تحقيق ما بين ٧ و١١ ميدالية أوليمبية في دورة باريس، وهو بالطبع ما لم يحدث.

وطرحت النائبة الأسئلة التالية:

• ما الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة تنفيذها من أجل إعداد خطة طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل؛ من أجل إعداد كوادر رياضية متميزة تستطيع تمثيل مصر بشكل مُشرف في مختلف المحافل الرياضية؟

• ما الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة تنفيذها من أجل توسيع رقعة الألعاب الرياضية الأوليمبية التي ستشارك بها مصر في دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس ٢٠٢٨، واختيار الألعاب وحيثية الاختيار؟

• لماذا لم يتم التحقيق في وقائع الفساد وإهدار المال العام في البعثات الأوليمبية المصرية السابقة بأي شكل من الأشكال؟

• لماذا لم يتم تحويل رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية السابق هشام حطب لجهات التحقيق المختصة حتى الآن؟

• ما أوجه إنفاق مبلغ المليار و٢٥٠ مليون جنيه التي تم صرفها على البعثة الأوليمبية المصرية في باريس بشكل مُفصل؟