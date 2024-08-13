السكة الحديد: زيادة تركيب بعض القطارات على الوجهين القبلي والبحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن زيادة تركيب بعض القطارات على الوجهين القبلي والبحري.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، فإن بيانات القطارات كما يلي:

أولًا: اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 14/8/2024 يتم:

1- زيادة تركيب قطار 3023 "القاهرة/ الإسكندرية" ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه)، وبنفس جدوله الحالي.

2- زيادة تركيب قطار 3009 "القاهرة/ الإسكندرية" ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه)، وبنفس جدوله الحالي.

3- زيادة تركيب قطار 1012 "القاهرة/ أسوان" ليكون بالتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.

4- زيادة تركيب قطار 3006 "الإسكندرية/ أسوان" ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه)، وبنفس جدوله الحالي.

ثانيًا: اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/8/2024 يتم:

1- زيادة تركيب قطار 1009 "أسوان/ القاهرة" ليكون بالتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.

2- زيادة تركيب قطار 3008 "الإسكندرية/ أسوان" ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه)، وبنفس جدوله الحالي.

ثالثًا: اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 16/8/2024 يتم:

1- زيادة تركيب قطار 3007 "أسوان/ القاهرة" بالتركيب (9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه)، وبنفس جدوله الحالي.

2- زيادة تركيب قطار 3025 "أسوان/ القاهرة" بالتركيب (9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه)، وبنفس جدوله الحالي.

رابعًا: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/8/2024 يتم زيادة تركيب قطار 3024 "الإسكندرية/ القاهرة" بالتركيب (9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه)، وبنفس جدوله الحالي.