شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قرار الرئيس السيسى بالعفو عن 605 من المحكوم عليهم هو يوم وعيد للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة إستثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكداً بأنها خطوة علي الطريق الصحيح وتؤكد أن مصر في عهد السيسي هى مصر الإنسانية والتسامح لكل أبناء هذا الوطن الغالي.

وقال عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مصر اليوم في عيد هو يوم و عيد الإنسانية من رئيس لكل المصريين يستشعر آلامهم ويذلل العقبات لشعبه ووطنه، مضيفا: :أنه وضح للقاصي والداني أن الإجراءات التي يتخذها الرئيس السيسي طوال عهده تصب في صالح الوطن والمواطن ، وان هذا الإجراء يتزامن مع انتهاء الحوار الوطني من توصيات لتعديل قانون الحبس الاحتياطي الذي سيحدث طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان".

وتابع عضو الشيوخ، أننا نجدد العهد خلف القيادة السياسية والرئيس السيسي في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتخفيف علي المواطنين.