أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة في البقاع، عملت على إعادة فتح أبواب مصلحة تسجيل السيارات في زحلة (النافعة)، بعد أن عمد معقبو المعاملات والسماسرة بالتظاهر أمام المصلحة المذكورة وقاموا بإقفال أبوابها أمام المواطنين، اعتراضا على قرار صادر في حقهم يقضي بمنعهم من الدخول وتخليص المعاملات.

كانت هذه تفاصيل خبر دورية لامن الدولة أعادت فتح أبواب النافعة في زحلة بعد إقفالها من قبل معقبي معاملات وسماسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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