الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق حاصبيا ومناطق الجنوب وصولا حتى صيدا

خرق الطيران الحربي المعادي جدار الصوت على دفعتين في اجواء قرى وبلدات قضاء صور وصيدا والزهراني وجزين.
كما نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الواحدة الا عشر دقائق من صباح اليوم خرقا لجدار الصوت وعلى دفعتين في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا، على ما افاد مندوبو "الوكالة الوطنية للاعلام".
وافاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاع منفذا غارات وهمية فوق المنطقة على علو متوسط.
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