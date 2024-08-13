حماس: اقتحام بن غفير وغولدكنوبف لباحات الأقصى إمعان في العدوان على شعبنا ومقدساته واستفزاز لمشاعر المسلمين

أكدت حركة حماس، في بيان ان "اقتحام وزير الامن القومي ايتمار بن غفير ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف لباحات الأقصى إمعان في العدوان على شعبنا ومقدساته واستفزاز لمشاعر المسلمين"، مشيرة الى ان "تكرار اقتحامات المستوطنين للأقصى لن تفلح في تهويده أو فرض واقع جديد عليه والعبث بهويته".

وفي وقت سابق، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، أنّ "2250 مستوطنًا ومتطرفًا اقتحموا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة الصباحية بحماية شرطة الاحتلال"، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، إضافة إلى عضو في الكنيست.

وكانت قد نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر في الأوقاف الإسلامية قولها إنّ "شرطة الاحتلال تمنع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى".

هذا، ورفع مستوطنون العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، وفق "الجزيرة".