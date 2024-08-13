شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخطط لترشيد الاستهلاك والقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف برنامج الحكومة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز كفاءة الاستخدام، بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035، والتى تتضمن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتمثل أبرزها في تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وفيما يلي بلورة لأبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك البرنامج:



1.تطبيق برامج تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.



2.تطبيق برامج توعية شاملة للمستهلكين حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة باستخدام التقنيات التكنولوجية.



3.المتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة اللازمة للتأكد من جاهزيتها بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود مع الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة.



4.الانتهاء من العمل بنظام الممارسة ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة.

5.القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمني محدد.



6.نشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في القطاع الصناعي.