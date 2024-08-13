اخبار العالم

اجتماع مشترك بين كتلة الحوار ووكيلة تربية جامعة حلوان لدعم ذوى الهمم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مشترك بين كتلة الحوار ووكيلة تربية جامعة حلوان لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان صادر عن كتلة الحوار إنه فى إطار تعزيز التعاون بين كتلة الحوار، وكلية التربية بجامعة حلوان، أجرت نرمين كميل رئيسة لجنة ذوى الهمم بكتلة الحوار، زيارة رسمية لكلية التربية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور حسام عبد الحميد وبحضور الدكتور وائل رمضان وكيل الكلية  والدكتور السيد فتوح استاذ التربية الخاصة المساعد.

 

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الكتلة والكلية في دعم ورعاية ذوى الهمم وتقديم الخدمات لتنمية مهارات الطلاب والمعلمين المتخصصين بالمجال، وحضر الاجتماع عمرو نظمي سكرتير لجنة ذوى الهمم ودكتور أسامة أحمد مسؤل الملف البصري باللجنة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements