شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مشترك بين كتلة الحوار ووكيلة تربية جامعة حلوان لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان صادر عن كتلة الحوار إنه فى إطار تعزيز التعاون بين كتلة الحوار، وكلية التربية بجامعة حلوان، أجرت نرمين كميل رئيسة لجنة ذوى الهمم بكتلة الحوار، زيارة رسمية لكلية التربية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور حسام عبد الحميد وبحضور الدكتور وائل رمضان وكيل الكلية والدكتور السيد فتوح استاذ التربية الخاصة المساعد.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الكتلة والكلية في دعم ورعاية ذوى الهمم وتقديم الخدمات لتنمية مهارات الطلاب والمعلمين المتخصصين بالمجال، وحضر الاجتماع عمرو نظمي سكرتير لجنة ذوى الهمم ودكتور أسامة أحمد مسؤل الملف البصري باللجنة.