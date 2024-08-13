أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن "الصهاينة أثبتوا أنهم يريدون إثارة الأزمات في المنطقة"، مشيرا الى ان "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية انتهاك لسيادتنا والرد عليه حق مشروع وذاتي لطهران".
وشدد القائم بأعمال الخارجية الإيرانية، على أن "جرائم إسرائيل تشير إلى أن الصهاينة يريدون توسيع رقعة انعدام الأمن بالمنطقة"، معتبرا أن "انتخاب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس هو انتصار للمقاومة".
ويأتي ذلك، في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر باقري كني: جرائم إسرائيل تشير إلى أن الصهاينة يريدون توسيع رقعة انعدام الأمن بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.