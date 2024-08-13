بوتين: سبب الأزمة الحالية يعود في الأساس إلى تجاهل القرارات الدولية بخصوص فلسطين

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن "سبب الأزمة الحالية يعود في الأساس إلى تجاهل القرارات الدولية بخصوص فلسطين"، مشيرا الى انه "نبذل كل ما في وسعنا من أجل الشعب الفلسطيني ونشعر بالقلق إزاء الخسائر في المدنيين".

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