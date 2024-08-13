مصادر إيرانية لرويترز: التوصل لاتفاق وقف النار في غزة قد يؤخر الرد على اغتيال هنية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إيرانية، قولها أن "التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة قد يؤخر رد إيران على إسرائيل ثأرا لمقتل رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية".

ويأتي ذلك، في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.