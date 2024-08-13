تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في لبنان والمنطقة.
وفي خلال الاتصال، أكد الوزير البريطاني: "إنها لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يكون هناك المزيد من التأخير، بل يجب أن يتوقف القتال الآن".
وشدد" على ضرورة قيام كل الأطراف بتهدئة الوضع بشكل عاجل وفوري".
وقد شكر ميقاتي الوزير البريطاني "على اهتمام الحكومة البريطانية الدائم بلبنان وحرصها على حفظ الاستقرار فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني اتصل بميقاتي: إنها لحظة حاسمة للاستقرار في المنطقة ويجب أن يتوقف القتال الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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