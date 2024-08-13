ترأس وزير الاتصالات المهندس جوني القرم اجتماعاً في مكتبه في الوزارة، مع مدراء شركتي "ألفا" و"تاتش" بالإضافة إلى هيئة "أوجيرو"، لاستكمال البحث في خطة الطوارئ التي أعدّتها شركات الاتصالات لمواجهة أي مستجدات أمنية. وقد اطّلع المجتمعون على تفاصيل الخطة وآلية تطبيقها على أرض الواقع، كما تم التركيز على تحديد ومعالجة أي ثغرات لضمان التواصل والاتصال للمقرات الرسمية والأمنية ولهيئات الاغاثة، في أسوأ الحالات.

كانت هذه تفاصيل خبر القرم اجتمع مع مدراء "ألفا" و"تاتش" وأوجيرو وبحث في خطة الطوارئ التي أعدّتها شركات الاتصالات لمواجهة أي مستجدات أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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