سلطنة عمان تشارك في النسخة الـ36 لسفينة شباب العالم.. يناير المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - بهدف تمكين الشباب من العمل القيادي في بيئة دولية، تشارك سلطنة عمان في النسخة الـ36 لسفينة شباب العالم التي ستنطلق في الـ20 من شهر يناير وحتى العشرين من فبراير 2025، تحرص سلطنة عمان ممثلة في اللجنة العمانية لسفينة شباب العالم على المشاركة الفاعلة المميزة في هذه الرحلة التي تهدف إلى تعزيز التفاهم بين الشباب المشاركين في برنامج سفينة شباب العالم، إضافة إلى توفير فرص لتبادل الأفكار والخبرات من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تقام على متن السفينة والموانئ التي تقف فيها، ويترأس وفد سلطنة عمان في هذه النسخة من الرحلة إسحاق بن عبدالله البلوشي، وسيشارك الخليج 365 العماني في فعاليات وبرامج الرحلة من خلال المشاركة في الحلقات النقاشية حسب المحاور المطروحة في برنامج هذا العام المتنوعة.



يعد برنامج سفينة شباب العالم، من أبرز المبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين الشباب من مختلف دول العالم، حيث انطلق برنامج سفينة شباب العالم في عام 1989، وكان هدفه الأساسي تمكين الشباب العُماني من التفاعل مع العالم الخارجي في وقت كانت فيه الفرص محدودة للغاية، ومنذ ذلك الحين، تطور البرنامج ليصبح منصة دولية تتيح للشباب من مختلف الدول فرصة التفاعل والتبادل الثقافي، وفي عام 1990م شهد أول مشاركة عُمانية في سفينة شباب العالم.



وتماشيا مع أولويات رؤية "عُمان 2040" وتحديدا حول أولوية "المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية" والتي تهدف لبناء مجتمع رائد عالميا في التفاهم والتعايش والسلام، ومعتز بهويته ومواطنته وثقافته، يعمل على المحافظة على تراثه، تواصل السفينة العُمانية المشاركة بشكل فاعل في هذه الرحلة برفقة شباب العالم، إذ يتيح البرنامج للشباب العماني فرصة غير مسبوقة لتطوير مهاراتهم القيادية والتعرف على تجارب الآخرين، مما يعزز من قدرتهم على المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.