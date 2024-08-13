حركة الجهاد تدين اقتحام بن غفير للأقصى وتؤكد استمرار المخططات الصهيونية

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة الاقتحام الذي قاده وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، معتبرةً أن هذه الخطوة تؤكد استمرار المخططات الصهيونية لتهويد الأقصى. وأشارت الحركة إلى أن الاقتحام يكشف مدى الحقد والإرهاب والتطرف الذي يعيشه الكيان الإسرائيلي.

ووصفت الحركة الاقتحام بأنه تأكيد على استمرار السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، محذرةً من أن هذه التصرفات تشكل تهديداً للأماكن المقدسة وللسلام في المنطقة. وأضافت أن استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال هو بمثابة دعم كامل له في مواصلة ارتكاب جرائمه، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات وحماية حقوق الفلسطينيين والأماكن المقدسة.

الحركة الإسلامية والقائمة العربية يدينان اقتحام بن غفير للأقصى وتحذران من تداعيات السماح لليهود بالصلاة فيه

أدانت الحركة الإسلامية والقائمة العربية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، محذرتين من العواقب المترتبة على هذه التصرفات. وأعربت الحركتان عن قلقهما من التصريحات التي تتحدث عن السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، معتبرتين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للوضع الراهن في المسجد وتشكل تهديداً للسلام في المنطقة.

وحذرت الحركة الإسلامية والقائمة العربية من أن السماح لليهود بالصلاة في الأقصى قد يؤدي إلى تصعيد كبير في التوترات ويزيد من حدة الصراع الديني. ودعوا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات وحماية الأماكن المقدسة من أي اعتداءات قد تؤدي إلى تصعيد العنف.

انفجارات بمستودعات لمعدات عسكرية قرب أوديسا بعد قصف صاروخي روسي

أفاد سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف، بأن صواريخ روسية أصابت في منطقة أوديسا مستودعات فيها معدات حربية يعتقد أنها قدمت من رومانيا.

وأضاف في حديث لمراسل نوفوستي: "دوت انفجارت قوية بشكل مفاجئ في قرية فيزيركا، واشتعلت النيران بقوة في مستودعات تزعم السلطات بأنها لتخزين الحبوب. سكان مرفأ يوجني، الذي يبعد عدة كيلومترات، سمعوا دوي الانفجارات التي استمرت لفنرة طويلة".

وتقع فيزيركا بجوار الميناء وطريق السيارات السريع الذي يتم من خلاله توريد الأسلحة والذخائر إلى مقاطعة أوديسا.

وذكر ليبيديف أنه وفقا للنشطاء المعادين لنظام كييف، تم تسجيل قدوم عدد كبير من الشاحنات الكبيرة والسيارات العسكرية خلال الأسبوع الماضي نحو المستودعات في فيزيركا.

ووفقا لبيان السلطات في أوكرانيا، تم الإعلان عن إنذار بغارة جوية في منطقة أوديسا في الساعة 7:20 صباحا.

يشار إلى أن الجيش الروسي، وردا على الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، يقصف بشكل دوري مواقع تجمع الأفراد والمعدات الحربية والمرتزقة في مختلف مناطق أوكرانيا وكذلك يتم استهداف مواقع البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع ومراكز الإدارة والاتصالات العسكرية.

تاياني: يجب على إيران التوقف عن الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إيران إلى التوقف عن أي أعمال قد تسهم في تصعيد الأوضاع في المنطقة. وأكد تاجاني في تصريحاته أن التصعيد المتزايد يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأنه من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بسياسات تهدف إلى تهدئة الوضع وتعزيز الاستقرار.

وأشار تاياني إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية، داعياً إلى الحوار البناء والتفاهم بين الدول لتفادي التصعيد والحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة. وأضاف أن إيطاليا تلتزم بدعم جهود التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات الحالية.