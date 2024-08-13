فتح تدين اقتحام بن غفير للأقصى وتحذر من تصاعد الأوضاع الأمنية

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة فتح بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، ووصفت هذا التصرف بأنه انتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية. وأشارت الحركة إلى أن هذا الاقتحام يمثل اعتداءً على حقوق الفلسطينيين وعلى الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

وأكدت الحركة أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تصعيد الموقف الأمني في المنطقة، محذرةً من عواقب هذا التصعيد على الأمن والاستقرار. ودعت حركة فتح المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات وحماية الأماكن المقدسة من التعديات الإسرائيلية.

حركة الجهاد الإسلامي تدين اقتحام بن غفير للأقصى وتؤكد استمرار المخططات الصهيونية

أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة الاقتحام الذي قاده وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، معتبرةً أن هذه الخطوة تؤكد استمرار المخططات الصهيونية لتهويد الأقصى. وأشارت الحركة إلى أن الاقتحام يكشف مدى الحقد والإرهاب والتطرف الذي يعيشه الكيان الإسرائيلي.

ووصفت الحركة الاقتحام بأنه تأكيد على استمرار السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، محذرةً من أن هذه التصرفات تشكل تهديداً للأماكن المقدسة وللسلام في المنطقة. وأضافت أن استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال هو بمثابة دعم كامل له في مواصلة ارتكاب جرائمه، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات وحماية حقوق الفلسطينيين والأماكن المقدسة.

الحركة الإسلامية والقائمة العربية يدينان اقتحام بن غفير للأقصى وتحذران من تداعيات السماح لليهود بالصلاة فيه

أدانت الحركة الإسلامية والقائمة العربية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، محذرتين من العواقب المترتبة على هذه التصرفات. وأعربت الحركتان عن قلقهما من التصريحات التي تتحدث عن السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، معتبرتين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للوضع الراهن في المسجد وتشكل تهديداً للسلام في المنطقة.

وحذرت الحركة الإسلامية والقائمة العربية من أن السماح لليهود بالصلاة في الأقصى قد يؤدي إلى تصعيد كبير في التوترات ويزيد من حدة الصراع الديني. ودعوا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات وحماية الأماكن المقدسة من أي اعتداءات قد تؤدي إلى تصعيد العنف.