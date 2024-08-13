تفاصيل اختتام الصندوق العربى للدول الإفريقية دورة تدريبية للمهندسين الزراعين الأفارقة في الري

ياسر رشاد - القاهرة - إختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، جامعة الدول العربية، دورة تدريبية في مجال الري لصالح 15 مهندس زراعي من 13 دولة افريقية ، تحت رعاية د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية

نفذت الدورة بمركز التدريب الإقليمي بوزارة الموارد المائية والري بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب الاتحاد الإفريقي للحبوب والمناطق القاحلة، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي .

حضر مراسم حفل الاختتام وتوزيع الشهادات على المتدربين الذين شاركوا في الدورة كل من: السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، د. سلوى أبو العلا رئيسة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، السفير نادر فتح العليم ممثل الاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية ، د. أحمد المقص منسق مكتب الاتحاد الافريقي مكتب الحبوب والمناطق شبه القاحلة، و لفيف من سفراء الدول الإفريقية المشاركة ومن بينهم السفير محمد مصطفى عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية.



وأكدت الدكتورة سلوى ابو العلا رئيسة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري المصرية نيابة عن وزير الري والموارد المائية د. هاني سويليم ، على أهمية هذه الدورة ومساهمتها الفعالة في تأهيل الكوادر الأفريقية المتخصصة في مجال استخدام أنظمة الري الفعالة للتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا وتأثيرها على الزراعة والتي تمس العديد من البلدان الإفريقية، كما شكرت كل من جامعة الدول العربية متمثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي على التعاون المثمر والبناء وتمنت المزيد من التعاون مستقبلاً.

و شكر السفير محند صالح لعجوزي مدير عام الصندوق، نيابة عن أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، كافة الحضور في مراسم اختتام هذه الدورة كما اثنى على استضافة جمهورية مصر العربية لهذا النشاط الهام ، وأكد على دعم الأمين العام لجامعة الدول العربية لأنشطة الصندوق الرامية لتأهيل الكوادر الأفريقية في شتى المجالات، وأوضح أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار برنامج العون الفني المبرمج للعام الحالي لصالح الكوادر المتخصصة في مجال الري، وينفذها الصندوق سنوياً بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وبدوره، شكر ممثل الإتحاد الإفريقي السفير نادر فتح العليم الحاضرين، كما شكر الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على التعاون المثمر والمستمر بين المؤسستين دعماً للكوادر الإفريقية وتمنى للمتدربين التوفيق في حياتهم العملية.



عبرت ممثلة المتدربين في كلمتها نيابة عن زملائها عن امتنانهم لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لتنظيمهم هذا النشاط الهام وشكرت جمهورية مصر العربية على استضافة النشاط معبرة عن رغبة المشاركين في استمرار هذا الدعم.



وفي ختام الحفل شارك سفراء الدول الإفريقية وممثل الاتحاد الإفريقي، السفير مدير عام الصندوق في توزيع الشهادات على المهندسين المشاركين.