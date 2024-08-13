إطلاق مركز التدريب المالي بالتعاون بين دائرة المالية بالشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة عن إطلاق مركز التدريب المالي، بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، يهدف هذا المركز الجديد إلى تعزيز المهارات والكفاءات المالية لدى العاملين في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية ككل.



وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر دائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة، بحضور الأستاذ وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، و الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في المجال المالي والإداري.



يُعد مركز التدريب المالي ثمرة التعاون الاستراتيجي بين دائرة المالية المركزية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويأتي بهدف توفير برامج تدريبية متخصصة في مختلف جوانب الإدارة المالية، من بينها التخطيط المالي، إعداد الميزانيات، التحليل المالي، وإدارة المخاطر. وستكون هذه البرامج موجهة نحو تنمية القدرات وتحسين الأداء المالي على المستويات المحلية والإقليمية.



وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد وليد الصايغ على أهمية هذا المركز قائلاً: "إن إطلاق مركز التدريب المالي يأتي في إطار رؤية إمارة الشارقة لتعزيز الكفاءة والتميز في إدارة الموارد المالية، ونحن نؤمن بأن التدريب المستمر وتطوير المهارات هما الأساس لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، وهذا المركز سيكون منصة مهمة لتحقيق هذه الأهداف."



من جانبه، عبّر الدكتور القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، عن سعادته بالشراكة مع دائرة المالية المركزية في هذه المبادرة الهامة، قائلاً: "إن مركز التدريب المالي سيعزز من قدرات الأفراد والمؤسسات على مواكبة التطورات المالية والإدارية، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل المعارف والخبرات من خلال هذا المركز، مما يساهم في رفع مستوى الأداء المالي في المنطقة."