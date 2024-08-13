إعلام رسمي يكشف سبب وفاة سيدة ووقوع 25 إصابة بسبب هزة أرضية في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - توفيت امرأة مسنة نتيجة الهلع من الهزة الأرضية في مدينة سلمية التابعة لمحافظة حماة وأًصيب 25 آخرين حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال مدير منطقة سلمية العميد خالد العمارين إن المرأة المتوفية من قرية الربا في ريف مدينة السلمية الشمالي نتيجة الهلع في ظل تحطم زجاج النوافذ وتصدع بعض الأبنية، وفقا لسانا.



وأعلن مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم في تصريح للوكالة وقوع 25 إصابة نتيجة التدافع حين خروجهم من منازلهم لحظة وقوع الهزة الأرضية، ولفت إلى وجود مصابين بالهلع والانهيار العصبي.

وتم تداول أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول أن السيدة التي تُوفيت كانت تبلغ من العمر 70 عاما، ولم تتمكن من التأكد بشكل مستقل من هذه الأنباء.

وضربت هزة أرضية شرق مدينة حماة قبل دقائق من منتصف ليل الإثنين، بلغت شدتها 5.5 على مقياس ريختر، وفقا للوكالة السورية.