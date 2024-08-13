مسؤول إيراني يحسم: هل تتراجع طهران عن مهاجمة إسرائيل بصفقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت وكالة رويترز البريطانية عن ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين قولهم: إن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وحده هو الذي يمكن أن يؤخر رد إيران على "إسرائيل".

وأضاف مسؤول أمني كبير في إيران، إن بلاده وحلفائها، سيشنون هجوما مباشرا على "إسرائيل" إذا فشلت المفاوضات، أو إذا استمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المماطلة.

ولم تذكر المصادر المدة التي تعطيها إيران لإحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد.

وتوعدت إيران إسرائيل بالرد على عملية اغتيال إسماعيل هنية داخل دار ضيافة تابعة للحرس الثوري بطهران رغم عدم تبني إسرائيل لعملية اغتيال هنية بشكل رسمي حتى الآن.

وكانت المخابرات الإسرائيلية قد توقعت أن تشن إيران هجوما مباشرا على إسرائيل خلال أيام، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة،لمراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي.