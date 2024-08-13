إصابة 13 في تصادم 3 سيارات على طريق الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام الدين احمد:

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم 3 سيارات بطريق "الإسماعيلية - القاهرة"، الصحراوي، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي الإسماعيلية لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف الإسماعيلية تلقى بلاغا من قائدي السيارات يفيد، تصادم 3 سيارات وإصابة 13 شخص بطريق "الإسماعيلية- القاهرة" قبل محور 30 يونيو إتجاه القاهرة.

وقال مصدر طبي إن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى قسم الطوارئ بالمجمع الطبي، وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، وعقب فحص المصابين جرى توزيعهم على الأقسام الداخلية والعناية المتوسط وفق حالة كل مصاب.

وأفادت المعاينة أن سبب حادث تصادم السيارات الثلاث السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين السيارات ما أدى إلى عجز السيطرة على المركبات وتصادمها.