هل حصل طالب ثانوي على 62 درجة في الفيزياء من 60؟.. "التعليم" تكشف الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشف مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة النتيجة المتداولة لمادة الفيزياء لأحد الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي، تبين حصوله على 62 درجة من 60!

وأكد المصدر، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن الصورة المتداولة بالدرجات الموجودة فيها غير صحيحة بالمرة، ولا تمت للحقيقة بأية صلة، لافتًا إلى أن هناك بعض الطلاب حصلوا على مجموع 60 درجة في الفيزياء من 60، بعد إضافة درجتَي الفيزياء فقط، في الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم.

وأشار المصدر إلى أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن درجة الفيزياء للطلاب عار تمامًا من الصحة؛ إذ إن الهدف من هذا المنشور هو إثارة البلبلة وإحداث حالة جدل فقط.

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لطالب حصل على مجموع 62 درجة من 60 درجة في مادة الفيزياء، وهو ما أثار حفيظة البعض على هذه النتيجة؛ إذ طالبوا وزارة التربية والتعليم بضرورة توضيح حقيقة هذه الصورة.