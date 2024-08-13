محافظ القاهرة يوجه برفع كفاءة المنطقة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال صيانة ورفع كافة المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية بشارع صلاح سالم.

وتشمل أعمال التطوير، دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات وأرصفة الجزر الوسطى، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير اللاند سكيب ومراجعة الإنارة.

ووجه محافظ القاهرة، هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بالمتابعة المستمرة لهذه المنطقة خاصة وأنها تعد أول ما يقابل القادم إلى مصر، مطالبًا بتكثيف التشجير وعمل صيانة شاملة للمزروعات، والفازات الديكورية بطول الطريق.

رافق المحافظ في جولته، اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.