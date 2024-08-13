"زقها من فوق السطح".. زوج ينهي حياة زوجته بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية كفر يعقوب، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اتهام زوج بإنهاء حياة زوجته، بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح عليها، وإلقائها من أعلى سطح منزلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث المركز إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة ربة منزل تدعى "فاتن.ا" بعد تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها "أحمد. ر. ح" وقام بإلقائها من أعلى سطح المنزل، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة أمكن ضبط المتهم وجرى اقتياده إلى ديوان عام المركز، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.