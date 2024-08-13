شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: مصر لاعب رئيسى لإقرار السلام.. واستفزازات إسرائيل لعرقلة الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مصر تلعب دورا محوريًا كبيرا فى حل قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ووضح للجميع أن القاهرة لاعب رئيسى ومهم لاستتباب الأمن والسلام فى المنطقة، وهو ما فسره البيان الثلاثى لرؤساء مصر وأمريكا وقطر، وتبعة وصول وفود أمنية للقاهرة ومسئولين أمنيين أمريكيين لاستئناف مفاوضات الهدنة المقرر لها الخميس المقبل، مشددًا على أنه بالرغم من الاستفزازات الإسرائيلية من بعض المتشددين اليهود، لإفشال جهود الهدنة، وآخرها اليوم باقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء فى الكنيست ومئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلى داخله، فإن القاهرة متمسكة بالسلام وماضية فى طريقها فى إنهاء الحرب.

وأضاف وكيل الشيوخ، أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، معلومة وواضحة، بتمسكه بحماية القضية الفلسطينية العادلة وحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم وإيقاف الحرب، مشيرًا إلى أن القاهرة تستخدم كل إمكانياتها للضغط على جميع الأطراف لإقرار هدنة بين حماس وإسرائيل وفق رؤية الرئيس بايدن فى الحادى والثلاثينمن مايو، وبقرار مجلس الأمن الدولى بهذا الخصوص، والذى وافقت عليه حماس.

ولفت أبو شقة، إلى أن هناك بارقة أمل ونظرة تفاؤل فى اجتماعات الخميس المقبل والتى دعا إليها البيان الثلاثى، فى أن تكون لها نتائج إيجابية، والتى يرعاها الوسطاء وعلى رأسهم مصر.

وذكر أبو شقة، أن هذه الجهود تتزامن مع ذكرى مرور 75 عاما على توقيع اتفاقية جنيف سنة 1945 والتى جاء فيها أنها مجموعة من المعاهدات الدولية التى تضع القواعد الأساسية لحماية المدنيين والجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وتتوافق هذه الأهداف الأممية مع ما تسعى إليه القاهرة من إقرارالسلام وحماية المدنيين والجرحى وأسرى الحروب.