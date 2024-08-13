شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: العفو الرئاسى عن كبار السن يعكس مدى إنسانية الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

رحب النائب زكى عباس عضو مجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسى بالإفراج عن المحكوم عليهم، والتى كان آخرها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 324 لسنة 2024 بالإفراج عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة، مؤكد انه يعكس مدى إنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "عباس" فى بيان له، أن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة يؤكد اهتمام الرئيس السيسى بكافة الملفات المهمة والشائكة التى يناقشها الحوار الوطنى، موضحا أن اتخاذ هذا القرار يؤكد جدية اهتمام الرئيس السيسى بهذا الملف، لا سيما بعد رفع الحوار الوطنى توصياته عما يخص ملف الحبس الاحتياطى وجدية مستخرجات الحوار الوطنى ودوره الفعال فى أن يكون وسيطا بين الشارع المصرى والقيادة السياسية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قرارات العفو وإعادة دمج النزلاء فى المجتمع فرصة بمثابة فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع لتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، مشيدا بسرعة وتيرة الإفراج عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن ذلك يعكس أيضا وجود رغبة حقيقية لدى الدولة فى تحقيق السلم الاجتماعى، وأن الدولة ماضية فى تدشين مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.