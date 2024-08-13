القسام: قصفنا تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "M90" ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق شعبنا

أعلنت كتائب القسام، أنه "قصفنا تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "M90" ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق شعبنا". وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام للجزيرة، أن "الصاروخين انطلقا من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال".

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