محافظ النبطية بحثت مع رئيس جمعية تجار النبطية الاستعدادات التي تعتمدها المحافظة بظل الظروف الحالية

استكملت جمعية تجار محافظ النبطية، جولاتها الميدانية، في منطقة النبطية والتي استهلتها بزيارة محافظ النبطية هويدا الترك حيث استقبلت الترك في مكتبها في سراي النبطية الحكومي رئيس جمعية تجار محافظة النبطية موسى شميساني على رأس وفد من الهيئة الادارية للجمعية بحضور رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار.

تمحور اللقاء حول الاستعدادات التي تعتمدها محافظة النبطية في ظل الظروف الحالية التي تمر به منطقتنا وخاصة التهديدات الإسرائيلية بشن حرب واسعة على الجنوب.

وأثنت الترك، على "الخطوات الإجابية التي قامت بها الجمعية من تواصل مستمر مع أصحاب المؤسسات الاستهلاكية والتعاونيات واصحاب محلات الوقود للتأكد من االمخزون للمواد الاستهلاكية هذ التي يحتاجها المواطن بشكل يومي في حال تدحرجت الأمور إلى حرب موسعة وفي ظل اي اعتداء".

ووضعت الوفد في الاجواء والخطط التي وضعتها المحافظة عبر وزارة الداخلية والبلديات وكيفية التعاون بين جميع المكونات التي تتعاطى الشأن العام والتي تعتبر على تماس مباشر مع المواطن.

واعتبرت أن "هذا اللقاء بين الإدارة الرسمية وبين جمعية تجار محافظة النبطية في إطار درء اي مخاطر محتملة في ظل تمدد او توسع الحرب في الجنوب ونحن من جهتنا نؤكد بأننا نعمل جاهدين على استكمال كافة التحضيرات والاستعدادات في حالة الطوارئ".

وأضافت "كما نعول على الجهود التي تبذل من قبل القطاع الخاص ومن قبل الجهات الرسمية التي تعتبر ضابط الإيقاع في منع الاحتكار والتلاعب بأسعر السلع الاستهلاكية ويأتي دورنا كمحافظة النبطية من خلال إدارة الكوارث والازمات من خلال تأمين مخزون كاف في حالة الحرب وتحفيز أصحاب المؤسسات الغذائية واصحاب محطات الوقود لتأمين مخزون كاف بقدر المستطاع بالسعر الرسمي مع هامش ربح معقول وان لا يكون اي استغلال للمواطن".