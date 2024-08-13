أعلن مكتب شؤون الاعلام في الامن العام اللبناني، في بيان، أننا "نحذر العسكريين والمواطنيين عند ورود رسائل واتساب أو SMS على هواتفهم تدعو للضغط على رابط بغية تقديم عرض عمل من المنزل مقابل مبلغ من المال، وجوب عدم التفاعل مع المرسل أو حظر الرقم المرسل (BLOCK) والإنتباه وتوخي الحذر من الوقوع في فخ اختراق الهاتف والعمالة".

كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام يحذر العسكريين والمواطنين من رسائل واتساب: الحذر من الوقوع في فخ اختراق الهاتف والعمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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