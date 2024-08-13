أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل تعميما، حدد فيه سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الاجنبية. وجاء فيه:
"حيث أن بعض الضرائب والرسوم والتأمينات والأمانات والكفالات.... يتوجب استيفائها بالعملة الأجنبية، وحيث انه تم فتح صندوق بالعملات الاجنبية لدى امين صندوق الخزينة المركزي ، لذلك يحدد سقف المبالغ المقبوضة نقداً لدى امين صندوق الخزينة المركزي على الشكل التالي:
− بالنسبة لضريبة الدخل على رؤوس الاموال المنقولة الموجودة في الخارج: /10.000/دولار أميركي، ومهما كانت قيمة المبلغ بالنسبة لليورو.
− بالنسبة لسائر الضرائب والرسوم والتأمينات والأمانات والكفالات....:/1.500/دولار اميركي كحد أقصى ومهما كانت قيمة المبلغ بالنسبة لليورو .
تتم عمليات الدفع الناتجة عن الاستردادات بالعملات الأجنبية بموجب تحاويل مصرفية."
كانت هذه تفاصيل خبر الخليل أصدر تعميما حدد فيه سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الاجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.