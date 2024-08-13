الجيش الروسي أعلن احباط هجمات أوكرانية جديدة في كورسك

أعلنت سلطات روسيا أنها "أحبطت" هجمات أوكرانية جديدة في منطقة كورسك الحدودية، حيث أطلقت القوات الاوكرانية هجوما بريا بدأ قبل أسبوع. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في إيجازها اليومي بأنها "أحبطت محاولات مجموعات متحركة تابعة للعدو على متن مركبات مدرعة لتحقيق اختراق في عمق الأراضي الروسية" حول عدد من القرى.

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