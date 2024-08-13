مكتب نتانياهو: الادعاء بأن رئيس الوزراء أضاف مطالب جديدة إلى مخطط 27 أيار هو ادعاء كاذب

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن "الادعاء بأن رئيس الوزراء أضاف مطالب جديدة إلى مخطط 27 أيار هو ادعاء كاذب".

ونشرت الصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في تموز الماضي، النص الكامل للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقدمه الوسطاء إلى حماس في 27 أيار الماضي، والذي تضمن مبادئ عامة يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل وحماس، بشأن تبادل الرهائن والسجناء، وإعادة الهدوء المستدام، مع ضمان قطر ومصر والولايات المتحدة، تنفيذ ما جاء في الاتفاق.

وفي مؤتمر صحفي عقد السبت، قال نتانياهو في إشارة إلى المقترح الإسرائيلي "لم أتحرك قيد أنملة عن المقترح الذي أشاد به الرئيس الأميركي جو بايدن. ولم أضف أي شروط. ولم أزل أي شروط".

وأضاف نتانياهو "لقد تمسكت بأربعة مطالب أساسية، وهي جزء من هذا الاقتراح"، بدءا بـ"حق إسرائيل في مواصلة الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها".

وتابع "ثانيا، أصر على منع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر مصر. وهذا يتطلب استمرار سيطرتنا على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي".