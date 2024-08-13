الجيش الإسرائيلي: قذيفة أطلقت من جنوب غزة سقطت في البحر قبالة شواطئ تل أبيب

زعم الجيش الإسرائيلي، أن "قذيفة أطلقت من جنوب قطاع غزة سقطت بالبحر قبالة سواحل تل أبيب وأخرى لم تتجاوز حدود إسرائيل"، مضيفاً "قذيفة أطلقت من جنوب غزة سقطت في البحر قبالة شواطئ تل أبيب".

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