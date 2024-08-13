القسام تعلن قصف تل أبيب وضواحيها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء قصف تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز /إم 90/؛ وهو صاروخ بعيد المدى يصل مداه إلى 90 كيلومترًا.



وقال المتحدث باسم حركة حماس "أبو عبيدة" - في بيان على منصة تليجرام للتواصل الاجتماعي - إن القصفت جاء ردًا على "المجازر التي يرتكبتها جيش الاحتلال ضد المدنيين والتهجير المتعمد لشعبنا".

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً أُطلق من قطاع غزة، سقط في البحر قرب وسط إسرائيل، وذلك عقب إعلان حماس إطلاق عدة صواريخ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن انفجارات دوت قرب تل أبيب ووسط إسرائيل اليوم، وهي الأولى منذ مايو الماضي.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن جيش الاحتلال إعلانه أنه تم اكتشاف صاروخ آخر لكنه لم يعبر إلى داخل إسرائيل، كما لم تُطلق صفارات الإنذار في المنطقة.