الهباش: يستعجل تحركا عربيا للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - طالب مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، بتحرك عربي وإسلامي جماعي وفوري بشكل جدى من أجل كبح جماح الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى تجنبا لحدوث تداعيات خطيرة، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يستنكر هذه الانتهاكات المتصاعدة والمتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك .

وقال الهباش: "إن الأمور تتحرك الآن باتجاه مواجهة أوسع مع دولة الاحتلال، ووصلت لنقطة غاية فى الصعوبة والخطورة مع المسجد الأقصى، وخاصة عندما يتحدث وزير إسرائيلي عن تغيير الوضع القائم والقانوني في مدينة القدس، ما يعني تشريعا للتقسيم الزماني والمكاني والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك بالكامل كما يخطط الاحتلال".

وأضاف أن الوضع الآن يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، وتحركا عربيا وإسلاميا فوريا، من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة، مشددا على أن الأقصى ليس مسؤولية فلسطينية فحسب بل مسؤولية عربية وإسلامية وإنسانية، وعلى الجميع القيام بواجبهم تجاهه لمنع انفجار الأوضاع، فالأمور لم تعد تحتمل والجميع سيدفع الثمن .

وأشار الهباش إلى أن الإدارة الأمريكية هى صاحبة التأثير الأكبر والوحيد على الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي شريكة معه وتتحمل مسؤولية ما يجري على صعيد الاعتداءات في غزة والضفة الغربية، أو على صعيد الانتهاكات والاعتداءات على المقدسات خاصة المسجد الأقصى، لافتا إلى أن "الإدارة الأمريكية تستطيع أن تأمر الاحتلال بوقف انتهاكاته وليست فى حاجة للتشاور بدبلوماسية معه، لكنها تعطي أوامرها وتعليماتها لقواته بأن تكف أيديها عن المسجد الأقصى لخطورة استمرار تلك الانتهاكات".

وشدد الهباش على ضرورة استخدام العرب اللغة المناسبة مع الولايات المتحدة، والابتعاد عن لغة السياسة والدبلوماسية والقانون الدولي، واستخدام لغة المقايضة بالمصالح الأمريكية المشتركة .