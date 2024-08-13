166 مليار دولار حجم تجارة السلع الوسيطة بين الصين وإفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن تجارة الصين مع إفريقيا في السلع الوسيطة سجلت نموا بنسبة 6.4% على أساس سنوي خلال الشهور السبعة الأولى من 2024.

وقال "ليو دا ليانج"، وهو مسؤول في الهيئة العامة للجمارك، إن تجارة السلع الوسيطة بين الصين وإفريقيا تشكل ما نسبته 68% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وهو ما يساعد إفريقيا في عملية التصنيع والتنويع الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ووفقا للبيانات، بلغ حجم التجارة الثنائية ما قيمته 1.19 تريليون يوان (ما يعادل 166.48 مليار دولار أمريكي)، حيث بلغت صادرات الصين إلى إفريقيا 697.93 مليار يوان، بينما بلغت واردات الصين من إفريقيا 490.89 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي.

وأشار ليو إلى أن قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي 2024 ستعقد في بكين من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، تحت شعار "التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني-أفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك".