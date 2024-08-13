السطو على مقر حملة ترامب في فيرجينا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض مكتب الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب في فيرجينيا لعملية سطو، وتحقق السلطات فيما إذا كان أي شيء قد سُرق.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب عمدة مقاطعة لودون بشمال فيرجينيا، فإن الحادث وقع، الأحد الماضي، في مكتب بأشبورن استأجرته حملة ترامب الذي يستخدم أيضًا كمقر للجنة الجمهورية للمنطقة العاشرة في فرجينيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، وذكر البيان أنه تم الاتصال بمكتب العمدة مساء الأحد.

وقال المكتب إن لديه فيديو للمراقبة يُظهر شخصًا يرتدي ملابس داكنة وقبعة داكنة ويحمل حقيبة ظهر.

وقال العمدة مايك تشابمان في بيانه: "من النادر أن يتم اقتحام مكتب أي حملة سياسية أو حزب"، مضيفًا: "نحن عازمون على تحديد هوية المشتبه به والتحقيق في سبب حدوث ذلك وتحديد ما قد يكون تم أخذه، وكذلك ما قد تركه وراءنا".

ولم ترد حملة ترامب واللجنة الجمهورية للمنطقة العاشرة على طلب التعليق على الحادث.

هل تعيد مقابلة إيلون ماسك ترامب للبيت الأبيض

لم تبدأ الحلقة الأخيرة من العلاقة السياسية المتطورة بين دونالد ترامب وإيلون ماسك بأفضل ما يمكن، لقد شاب محادثتهما التي طال انتظارها على منصة X التابعة لماسك خلل فني، مما أدى إلى تأخير لمدة 40 دقيقة نسبها أغنى رجل في العالم إلى هجوم إلكتروني.

ولكن بمجرد بدء المناقشة، كانت مناقشة مريحة، حيث استخدمها الرئيس الأمريكي السابق لتكرار مزاعمه الكاذبة بأن خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن كانت نتيجة تزوير - دعم إيلون ماسك بايدن في ذلك التصويت - وأن القضايا الجنائية ضده كانت جزءًا من مؤامرة الحزب الديمقراطي لإحباط حملته.

في مرحلة ما، طرح إيلون ماسك دورًا في الحكومة، قائلًا إنه سيكون مستعدًا للمساعدة في ضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعال، مما أثار الثناء من ترامب لكونه "أعظم قاطع" - في إشارة إلى تقاربه مع خفض الوظائف.

كانت هناك لحظات غريبة أيضًا. أثناء إدانة منافسته الديمقراطية في انتخابات نوفمبر، نائبة الرئيس كامالا هاريس، وصفها ترامب أيضًا بأنها جميلة وقارنها بزوجته ميلانيا.