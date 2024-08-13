السعودية تدين اقتحامات مسؤولي الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت السعودية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاقتحامات السافرة والمتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وعددٍ من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية واس أهمية احترام المقدسات الدينية، مجددة تحذير المملكة من تبعات استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي والوضع التاريخيّ لمدينة القدس، واستفزاز ملايين المسلمين حول العالم، خصوصا في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

القسام تعلن قصف تل أبيب وضواحيها

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء قصف تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز /إم 90/؛ وهو صاروخ بعيد المدى يصل مداه إلى 90 كيلومترًا.

وقال المتحدث باسم حركة حماس "أبو عبيدة" في بيان على منصة تليجرام للتواصل الاجتماعي - إن القصفت جاء ردًا على "المجازر التي يرتكبتها جيش الاحتلال ضد المدنيين والتهجير المتعمد لشعبنا".

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً أُطلق من قطاع غزة، سقط في البحر قرب وسط إسرائيل، وذلك عقب إعلان حماس إطلاق عدة صواريخ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن انفجارات دوت قرب تل أبيب ووسط إسرائيل اليوم، وهي الأولى منذ مايو الماضي.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن جيش الاحتلال إعلانه أنه تم اكتشاف صاروخ آخر لكنه لم يعبر إلى داخل إسرائيل، كما لم تُطلق صفارات الإنذار في المنطقة.